Hakkari'de Jandarma Kaçak Sigara Operasyonu Düzenledi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir otomobilde 985 paket bandrolsüz sigara ile 4 paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, Çukurca ilçesi Köprülü ve Serbest Yol Kontrol Noktası'nda kaçak sigara taşıdığı yönünde bilgi edilmesi üzerine bahse konu araçta arama yapıldı. Yapılan kontrollerde, 985 paket bandrolsüz sigara ve 4 adet 'vozol' marka elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını yasal çerçevede kararlılıkla sürdürülüyor" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ