Hakkari'de Jandarma Kaçak Sigara Operasyonu Düzenledi

Hakkari'de Jandarma Kaçak Sigara Operasyonu Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde jandarma ekipleri, bir otomobilde 985 paket bandrolsüz sigara ve 4 paket kaçak elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir otomobilde 985 paket bandrolsüz sigara ile 4 paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, Çukurca ilçesi Köprülü ve Serbest Yol Kontrol Noktası'nda kaçak sigara taşıdığı yönünde bilgi edilmesi üzerine bahse konu araçta arama yapıldı. Yapılan kontrollerde, 985 paket bandrolsüz sigara ve 4 adet 'vozol' marka elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını yasal çerçevede kararlılıkla sürdürülüyor" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran

Memur zammında üçüncü toplantı sona erdi: İşte konuşulan oran
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump dijital vergi uygulayan ülkeleri tehdit etti: Ek tarifeler geliyor

Trump'ı küplere bindiren uygulama! O ülkeleri açık açık tehdit etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.