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Güreş Boğasının Saldırısında Genç Adam Hayatını Kaybetti

Güreş Boğasının Saldırısında Genç Adam Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde güreş boğasına bakmaya giden 29 yaşındaki Fevzi Göktaş, boğanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan Göktaş, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde güreş boğasının saldırısına uğrayan 29 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Palamut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güreş boğasına bakmaya giden Fevzi Göktaş (29) henüz bilinmeyen bir nedenle boğanın saldırısına maruz kaldı. Boğanın çok sayıda boynuz darbesi ile karşılaşan Göktaş, vücudunun çeşitli yerinden yaralandı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerini sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Göktaş, ambulans ile Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Göktaş, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Göktaş'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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