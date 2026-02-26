Haberler

Ağrı'da Gürbulak Sınır Kapısı'nda 51 kilo 520 gram esrar ele geçirildi

Ağrı'da Gürbulak Sınır Kapısı'nda 51 kilo 520 gram esrar ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, İran'dan Türkiye'ye gelen maydanoz ve dereotu yüklü bir tırda toplam 51 kilo 520 gram esrar bulundu. Adli tahkikat başlatıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısı'nda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan maydanoz ve dereotu yüklü bir tırda 51 kilo 520 gram esrar ele geçirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, Gümrük Muhafaza ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Gümrük Sahası'nda İran'dan ülkeye giriş yapan maydanoz ve dereotu yüklü tırda arama yapıldığı belirtildi. Yapılan incelemelerde 12 paket içerisinde toplam 51 kilo 520 gram esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, konuya ilişkin olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli tahkikat başlatıldığı ifade edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Ford, yazılım hatası nedeniyle 4 milyondan fazla aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü araba markası milyonlarca aracını geri çağırdı
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

"Bunu yaparsam Allah beni toprak etsin"
Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Kenan'a sürpriz hediye
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay