Gürbulak Sınır Kapısı'nda 85 Cancan Güvercini Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir tıra düzenlenen operasyonda, 85 adet "Cancan" cinsi güvercin ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki Gümrük Müdürlüğü personelinin tespitleri sonucu harekete geçen Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir tırda yapılan aramada 85 adet "Cancan" cinsi güvercin ele geçirdi. Güvercinler sağlıksız koşullardan kurtarılarak, güvenli bir alana nakledildi. Olayla ilgili olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttükleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleriyle yalnızca milli ekonomiyi korumakla kalmayıp, canlıların ve doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmalarını da aralıksız sürdürdüğü belirtildi. - ANKARA