Güney Afrika'da Kaçak Altın Madeninde 78 Ceset Bulundu

Güney Afrika'da kaçak altın madenindeki madencilerin dışarı çıkarılması için yürütülen operasyonda 78 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Güney Afrika'daki Stilfontein kasabasında yasa dışı faaliyet yürütülen ve polis tarafından kuşatılarak gıda su tedarikinin kesildiği altın madenindeki kaçak madencileri yeryüzüne çıkarma operasyonunda sona gelindi. Polisten yapılan açıklamada, pazartesi günü başlatılan çalışmaların bugün sonlandırıldığı, silindir şeklinde metal kafes kullanılarak toplamda 78 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 246 kişinin ise sağ çıkarıldığı ifade edildi. Hükümetin yasa dışı madenciliğe yönelik baskısını sürdürdüğü belirtilerek kuşatma sırasında yiyecek ve su dağıtımına izin vermenin "suçun gelişmesine izin vermek" anlamına geleceği vurgulandı.

GIWASU işçi sendikası, polis operasyonunun ırkçı apartheid döneminin sona ermesinden bu yana en kötü "devlet destekli katliam" olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Polis, yasa dışı faaliyet yürütülen altın madenini Ağustos ayından bu yana kuşatmış, madencileri yiyecek ve su kaynaklarını keserek dışarı çıkmaya zorlamıştı. Operasyonda sağ çıkarılan ve büyük bir bölümü Mozambik, Zimbabve, Lesotho'dan olan kaçak madenciler gözaltına alındı. Madencilerin yasa dışı göç, izinsiz giriş, yasa dışı madencilik ve diğer suçlardan yargılandığı öğrenildi.

Güney Afrika, uzun süredir devlete ve sektöre satış kaybı, vergi ve telif ücreti olarak yılda yüz milyonlarca dolar kaybettiren yasa dışı madencilikle mücadele ediyor. - JOHANNESBURG