Göztepe'de kendisini bankacı olarak tanıtıp 809 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı
Kadıköy Göztepe'de, kendisini bankacı olarak tanıtan Furkan D. (22), 62 yaşındaki N.Ö.'yü 809 bin TL dolandırdı. Olayın ardından başlatılan çalışmalar sonucu şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, 7 Ocak günü Göztepe'de meydana geldi. İddiaya göre N.Ö. (62) isimli şahıs, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan Furkan D. tarafından arandı. Furkan D. tarafından 'mevcut kredi sigortalarının iptal edilmemesi halinde ödeme çıkacağı' söylenen N.Ö.; şüpheli şahsın belirttiği hesaba toplamda 809 bin TL göndermesi için yönlendirildi. N.Ö.'nün dolandırıldığını fark etmesi üzerine şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan Furkan D., Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
