Göynük'teki Yangın Sonrası Ağaçlandırma Çalışmaları Başladı

Bolu tarihinin en büyük yangınının yaşandığı Göynük'te zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması için çalışmalara başlandı.

Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın sebebiyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde bulunan 490 kişi tedbir amacıyla tahliye edilerek yakınlarının yanına yerleştirildi. Bolu'daki ekiplerin yangını söndürme çalışmalarına Düzce, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere çok sayıda destek sevk edildi. Anız kaynaklı olduğu belirtilen yangına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli 17 Ağustos'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.K. ve E.K. "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangın ise 72 saatlik çalışmayla 18 Ağustos'ta kontrol altına alındı.

Yaralar sarılıyor

Yanan alanların ağaçlandırılması için çalışmalara başlandı. Toplam 40 kilometre yeni yol ve 48 kilometre büyük onarım programlarının bir an önce tamamlanarak, yanan ormanlık alanda ağaçlandırma çalışmalarına başlanması hedefleniyor. Dedeler ve Alançayı Orman İşletme Şefliklerinde yürütülen yeni yol etüt çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı, büyük onarım çalışmalarının da devam ettiği ve çalışmaların kurum iş makineleriyle yapıldığı belirtildi. - BOLU