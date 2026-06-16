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Ankara'daki fabrika yangını söndürüldü

Ankara'daki fabrika yangını söndürüldü
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir alçı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki alçı fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Oğulbey Mahallesi'nde bulunan Ankara Alçı A.Ş. isimli alçı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yoğun ve hızlı çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürüldü ve soğutma çalışmalarına geçildi. Yangının çıkış nedeninin yapılacak inceleme sonrası belli olacağı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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