Gizli Fon Dolandırıcılığı Davasında Cezaya Çarpıltılan Banka Müdürü

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında karar çıktı. Mahkeme, Erzan'ı 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. - İSTANBUL