Gizli Fon Dolandırıcılığı Davasında Cezaya Çarpıltılan Banka Müdürü
Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi ünlü isimleri dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan, mahkeme tarafından 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında karar çıktı. Mahkeme, Erzan'ı 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa