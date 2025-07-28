Gençlerin Traktör Römorkunda Mobil Havuz Keyfi

Gençlerin Traktör Römorkunda Mobil Havuz Keyfi
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Antalya'nın Demre ilçesinde bir grup genç, traktör römorkunu mobil havuza çevirip şehir turu yaptı. Tehlikeli yolculukları cep telefonlarına yansıdı ve sosyal medyada ilgi topladı.

Antalya'nın Demre ilçesinde bir grup gencin mobil havuza çevrilen traktör römorkundaki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Demre'de sıcak havalardan bunalan bir grup genç, traktörün römorkunu suyla doldurup mobil havuza çevirdi ardından da şehir turu attı. Gençlerin sıcak havada tehlikeli serinliği cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde gençlerin römork içindeki suyun keyfini çıkarırken aynı zamanda traktörle mahalle turu attığı anlar sosyal medyada hem ilgi hem de tepki gördü. Mahalle sakinlerinin şaşkın ve gülümseyen bakışları arasında geçen mobil havuz turu şans eseri kaza yaşanmadan sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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