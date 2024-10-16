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Genç Futbolcu Musa Şen, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Genç Futbolcu Musa Şen, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir trafik kazasında hayatını kaybeden genç futbolcu Musa Şen, kalabalık bir topluluğun katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrasında yanarak can veren Geriş Köyü'nden genç futbolcu Musa Şen kalabalık topluluğun katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Çaycuma ilçesinin Kayıkçılar mevkiinde dün yaşanan feci trafik kazasında aracın içinde kalarak olay yerinde yanarak hayatını kaybeden genç futbolcu Musa Şen toprağa verildi. İlçeye bağlı Geriş Köyü'nde düzenlenen ve kalabalık topluluğun katıldığı cenaze törenine; Şen'in yakınları, dostları, futbolcular ile çok sayıda kişi katıldı. Hayatını kaybeden genç futbolcu Şen için ilk olarak evinin önünde Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi. Musa Şen'in cenazesi daha sonra Geriş Köyü Merkez Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Musa Şen, gözyaşları arasında defnedildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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