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Gemlik'te kurallara aykırı avcılık yapan 13 kişiye 73 bin 365 TL ceza kesildi

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Gemlik'te kurallara aykırı avcılık yapan 13 kişiye 73 bin 365 TL ceza kesildi
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Gemlik'te amatör avcılık kurallarına yönelik müşterek denetimde, ışıkla avcılık yaptığı ve alıkonulabilir miktar sınırlarını aştığı tespit edilen 13 kişiye 73 bin 365 TL idari para cezası uygulandı. Avcılıkta kullanılan 7 adet ışık kaynağı ile 6,5 kilogram balığa el konuldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde amatör avcılık kurallarına yönelik denetimler sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Gemlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği müşterek denetimde, kurallara aykırı avcılık yaptığı belirlenen 13 kişiye toplam 73 bin 365 TL idari para cezası uygulandı.

Gemlik'te su ürünleri kaynaklarının korunması ve amatör avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla denetimler aralıksız devam ediyor.

Gerçekleştirilen müşterek denetimde, ışıkla avcılık yaptığı ve alıkonulabilir miktar sınırlarını aştığı tespit edilen 13 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Denetimler sonucunda, amatör avcılık kurallarını ihlal eden kişilere toplam 73 bin 365 TL idari para cezası uygulanırken, avcılıkta kullanılan 7 adet ışık kaynağına ve 6,5 kilogram balığa el konuldu. Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve mevzuata aykırı avcılığın önlenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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