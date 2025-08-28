Gemlik'te CİMTAS Çalışanı 10 Milyon TL Zimmetine Geçirerek Tutuklandı

Gemlik'te CİMTAS Çalışanı 10 Milyon TL Zimmetine Geçirerek Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde CİMTAS işletmelerinde 10 milyon TL'yi zimmetine geçirdiği iddiasıyla bir çalışan gözaltına alındı ve tutuklandı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bursa'da Gemlik Serbest Bölge'de bulunan CİMTAS işletmelerinde yıllar içinde 10 milyon TL üzerindeki kazancı zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan çalışan tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada, Gümrük polisi ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Gemlik Serbest Bölge'de bulunan Cimtas işletmelerinde satın alma ve tamir işlerinden sorumlu bir çalışan, tamir işlerini değişim olarak gösterdiği, benzer ürünleri tekrar tamir ettirerek yeni gibi envantere kaydettiği, içeride bulunan plakaları farklı araçlara kopyaladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Yıllar içinde 10 milyon TL üzerindeki kazancı zimmetine geçirdiği iddia edilen zanlı, sevk edildiği Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Zanlı, tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olayla alakalı soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Portekiz'de tribünler ''Ali Koç istifa'' sesleriyle inledi

Çılgına döndüğü tezahürat yine yapıldı! Tribünler o seslerle inledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil uçuruma yuvarlandı, bir aile yok oldu

Yayladan dönen otomobil uçuruma yuvarlandı, bir aile yok oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.