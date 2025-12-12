Tekirdağ'da GDO'lu mısır davası ertelendi

Haberler

Güncelleme:
Tekirdağ'da Ukrayna ve Rusya'dan getirildiği iddia edilen GDO'lu mısırlarla ilgili davada, 17 sanığın yargılanması sürerken duruşma tarihi 3 Nisan 2026'ya ertelendi.

Tekirdağ'da Ukrayna ve Rusya'dan getirildiği iddia edilen GDO'lu mısırlarla ilgili açılan davada yargılanan 17 sanığın duruşması ertelendi.

Tekirdağ'da Ukrayna ve Rusya'dan sahte analiz raporlarıyla genetiği değiştirilmiş mısır getirildiği iddiasıyla açılan davada 17 sanığın yargılanması sürüyor. Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya memurlar, gümrük müşavirleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu tutuksuz 7 sanık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık E.A. bilirkişi raporuna ilişkin konuşarak ürünlerin getirilmesi sürecinde herhangi bir usulsüzlük yapmadıklarını, Tarım Müdürlüğünden aldıkları evraklarla işlem yürüttüklerini ve tüm gümrük işlemlerinin yönetmeliğe uygun olduğunu söyledi. Sanık Ö.Ç. ise gümrük müşaviri olarak evraklar üzerinde değişiklik yapma yetkisi bulunmadığını ifade ederek gelen ürünlerde bir sorun olması durumunda resmi kurumların kendilerine bildirim yapması gerektiğini, bu olayda kendilerine olumsuz bir bilgi ulaşmadığını belirtti. Bazı sanıklar ve sanık avukatları bilirkişi raporunu kabul etmediklerini bildirerek ek bilirkişi raporu talebinde bulundu. Mahkeme eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı 3 Nisan 2026 tarihine erteledi. - TEKİRDAĞ

