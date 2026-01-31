İsrail'in Gazze'de yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında can kaybı 31'e yükseldi

İsrail'in bu sabah Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldiği açıklandı.

İsrail'in bölgede yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında can kaybı yükseliyor. Filistinli kaynaklar, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait unsurların bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden kişilerin sayısının 31'e yükseldiğini açıkladı. Söz konusu saldırılarda Han Yunus kenti yakınlarındaki Mawasi bölgesinde İsrail'in daha önceki saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir çadırın da hedef alındığı belirtildi. Sağlık yetkilileri, çadıra yönelik saldırıda 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İsrail'in çeşitli yerleşim yerlerini vurduğu saldırılardan kurtulan kişiler, saldırılar öncesinde herhangi bir uyarı veya tahliye emri verilmediğini söyledi.

Gazze'de toplam can kaybı

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 769'a, yaralıların sayısının ise 171 bin 483'e yükseldiği açıklanmıştı.

Refah Sınır Kapısı'nın yarın açılması bekleniyor

Öte yandan, Hamas ile İsrail arasında geçtiğimiz yıl Ekim ayında yürürlüğe giren ateşkes kapsamında Hamas'ın elindeki bütün rehineleri İsrail'e teslim etmesinin ardından anlaşma uyarınca Refah Sınır Kapısı'nın yarın çift yönlü geçişlere açılması bekleniyor. - GAZZE