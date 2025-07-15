Gazipaşa'da Korsan Taşımacılığa Operasyon: 20 Araç Ceza Aldı

Gazipaşa'da Korsan Taşımacılığa Operasyon: 20 Araç Ceza Aldı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gerçekleştirilen korsan taşımacılık denetimlerinde 120 araç kontrol edildi ve 20 araca ceza kesildi. Gazipaşa Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı, korsanla mücadelede kararlı olduklarını belirtti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde korsan taşımacılığa yönelik yapılan denetimlerde 120 araç kontrol edilirken, 20 araca ceza yazıldı. Gazipaşa Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Hasan Tuncel korsanla mücadelede taviz vermeyeceklerini belirtti.

Gazipaşa'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Gazipaşa İlçe Trafik ve Jandarma Trafik ekiplerinin katılımıyla korsan taşımacılık yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Gazipaşa Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası'nın girişimleriyle Gazipaşa-Alanya Havalimanı çıkışında yapılan denetimde 120 araç kontrol edilirken, yasa dışı yolcu taşıdığı tespit edilen 20 araca idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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