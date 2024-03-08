Gaziantep'te Yasadışı Kenevir Ekimi Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evin balkonunda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 33 adet saksı ve pet şişeye ekilmiş vaziyette kenevir tohumu ve 9 gr kenevir tohumu ele geçirildi.
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından İslahiye ilçesinde bir evin balkonunda yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda İslahiye ilçesinde 1 şahsın evininin balkonunda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramalarda, 33 adet saksı ve pet şişeye ekilmiş vaziyette kenevir tohumu ve 9 gr kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan D.Ç. isimli şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP