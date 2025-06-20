Gaziantep'te Siber Suç Operasyonu: 27 Tutuklama

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Gaziantep merkezli siber suç operasyonunda 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 40 şüpheliden 27'si tutuklandı. 17 şüphelinin 44 milyon TL'yi aşan mal varlığına el konuldu.

Gaziantep merkezli siber suç operasyonunda 27 şahıs tutuklandı

17 şüphelinin 44 milyon TL'yi aşan mal varlığına el konuldu

GAZİANTEP - Gaziantep merkezli 6 ilde siber suçlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesiyle 6 ilde eş zamanlı olarak siber suçlara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde 45 şüpheli şahsa işlem yapılarak 40 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

640 milyon TL'yi aşan hesap hareketleri tespit edildi

Gözaltına alınan şüphelilerin hesaplarında 640 milyon TL'yi aşan hesap hareketleri tespit edildi. 40 şüpheliden 17'sinin 44 milyon TL'yi aşan 27 aracına, 6 arsasına ve 2 dairesine ise gecikmesinde sakınca bulunan halden el konulmuştur.

40 şüpheliden 27'si tutuklandı

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 40 şüpheliden 27'si tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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