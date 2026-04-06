521 milyon TL'lik vurgun yapan aralarında GAÜN öğretim görevlisinin de bulunduğu 10 kişi tutuklandı

Gaziantep Üniversitesi'nde görevli öğretim görevlisi Mehmet Ali Y. ile birlikte 10 kişi, sahte çek ve senet düzenleyerek 521 milyon TL dolandırdı. Tutuklanan şüpheliler arasında dekan, doçent ve esnaflar da bulunuyor.

Gaziantep'te Gaziantep Üniversitesi'nde görev yapan öğretim görevlisi Mehmet Ali Y.'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi, sahte çek ve senet düzenleyerek aralarında bir fakülte dekanı, 3 doçent ve 3 esnafın da bulunduğu 7 kişiyi toplam 521 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla tutuklandı.

Aralarında bir fakülte dekanı, 3 doçent ve 3 esnafın da bulunduğu 7 kişiyi toplam 521 milyon TL dolandıran 12 şüpheli bugün hakim karşısına çıktı. Nitelikli dolandırıcılık nedeni ile hakim karşısına çıkan şüphelilerden aralarında Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Y.'nin de bulunduğu 10'u tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Gaziantep Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Mehmet Ali Y., iddiaya göre doktor öğretim üyesi kadrosuna yaptığı başvurunun kabul edilmemesi üzerine sorumlu tuttuğu kişilere yönelik intikam almak amacıyla sahte senetler düzenledi. Mehmet Ali Y., aralarında dekan, doçent ve esnafın da bulunduğu 7 kişiye çeşitli nedenlerle imzalar attırdı. Kurduğu düzenekle bu imzaları kullanarak söz konusu kişiler adına sahte senetler düzenlediği iddia edilen şüpheli, iddiaya göre toplam değeri 521 milyon lirayı bulan senetlerle icra takibi başlattı. Durumu fark eden mağdurlar, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Bunun üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından Mehmet Ali Y. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 11 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, evrak inceleme cihazları, tarayıcılar ve kağıt kesme makineleri ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
