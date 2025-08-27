Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 8 Gözaltı

Gaziantep'te kaçakçılığın takibi ve ruhsatsız iş yerlerinin denetlenmesi amacıyla yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde son dönemde çokça kavganın yaşandığı ve çoğunlukla cep telefonu satıcılarının bulunduğu Suburcu ve Karagöz caddelerine yönelik kaçakçılık operasyonu yaptı. Toplam 33 ekipten oluşan 100 personelin katıldığı, Defterdarlık, SGK, Maliye ve zabıta ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda iş yerlerindeki ürünler ve maliye kayıtları incelendi. Operasyon sonucunda gümrük kaçağı 65 adet cep telefonu, 2 adet tablet ve 31 adet kulaklık ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, 9 iş yerine yönelik de yasal işlem yapıldı. - GAZİANTEP