Gaziantep'te Gençlerin Trafik Akrobasi Gösterisi Tehlike Saçtı

Gaziantep'te Gençlerin Trafik Akrobasi Gösterisi Tehlike Saçtı
Gaziantep'te bisikletleriyle akrobatik hareketler yapan üç genç, sürücülerin güvenliğini tehlikeye atarak dikkat çekti. Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Gaziantep'te trafikte akrobatik hareketler yapan gençler, sürücüleri korkuturken hem kendi canlarını hem de diğer vatandaşların güvenliğini tehlikeye attı.

Gaziantep'te 3 genç, bisikletleriyle İpek Yolu üzerinde akrobatik hareketler yaparak hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye soktu. Vatandaşlar, gençlerin bisiklet üzerindeki performanslarını cep telefonlarıyla kaydetti. - GAZİANTEP

