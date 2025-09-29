Gaziantep'te Gençlerin Trafik Akrobasi Gösterisi Tehlike Saçtı
Gaziantep'te 3 genç, bisikletleriyle İpek Yolu üzerinde akrobatik hareketler yaparak hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye soktu. Vatandaşlar, gençlerin bisiklet üzerindeki performanslarını cep telefonlarıyla kaydetti. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa