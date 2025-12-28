Haberler

Gaziantep'te 800 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Güncelleme:
Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla Gaziantep'te 800 bin TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarları ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu 800 bin TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonu, şarj kablosu ve adaptörü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yürütülen fiziki ve teknik takip sonucu, Şahinbey ilçesinde Ş.A. isimli şahsa ait işyerinde kaçakçılık malzemelerinin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan 38 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 41 adet gümrük kaçağı şarj cihazı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
