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Gaziantep'te kırmızı ışık ihlali yapan araç sürücülerine 21 milyon 530 bin TL ceza

Gaziantep'te kırmızı ışık ihlali yapan araç sürücülerine 21 milyon 530 bin TL ceza
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Gaziantep'te son 2 haftada kırmızı ışık ihlali yapan 3 bin 745 sürücüye toplam 21 milyon 530 bin TL idari para cezası kesildi.

Gaziantep'te son 2 hafta içerisinde kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 3 bin 745 araç sürücüsüne 21 milyon 530 bin TL idari para cezası kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde güvenliği artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla kavşak ve trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda denetimleri sıklaştırdı. Ekipler tarafından son iki hafta içerisinde gerçekleştirilen trafik denetiminde kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 3 bin 745 araç sürücüsüne 21 milyon 530 bin TL idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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