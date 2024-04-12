Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 14 Silah Ele Geçirildi

Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 14 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, İslahiye ve Yavuzeli ilçelerinde çalışma yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında 11 ayrı şüpheli şahsın üzerinde, ikametinde, aracında ve işyerlerinde arama yapıldı. Aramalar neticesinde 10 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 121 adet tabanca fişeği ve 14 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP