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Gaziantep merkezli 3 ilde devleti zarara uğratan şahıslara operasyon: 27 gözaltı

Gaziantep merkezli 3 ilde devleti zarara uğratan şahıslara operasyon: 27 gözaltı
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Gaziantep merkezli 3 ilde yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri yurt dışına usulsüz şekilde aktararak devleti zarara uğratan şahıslara yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep merkezli 3 ilde yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri yurt dışına usulsüz şekilde aktararak devleti zarara uğratan şahıslara yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 122 milyar TL hareket tespit edildi, 50 milyon TL mal varlığına el konuldu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle kaçakçılıkla mücadele, suç gelirinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanuna muhalefet suçlarına yönelik operasyon yapıldı. Gaziantep merkezli Bingöl ve Mardin'de 33 şüpheli ve 28 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlar çerçevesinde 2021-2026 yılları arasında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri Gaziantep'te bulunan şahıs-iş yeri-şirketler aracılığı ile yurt dışında bulunan şahıs-iş yeri-şirketlere usulsüz şekilde aktardıkları tespit edilen 27 şüpheli gözaltına alındı.

122 milyar TL hesap hareketi tespit edildi, 50 milyon TL mal varlığına el konuldu

Gözaltına alınan şahıs ve şirket hesaplarında toplam 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 TL para hareketliliği olduğu ve bu yolla devleti zarara uğrattıkları MASAK raporları ile belirlendi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet fişek ve çok sayıda dijital materyale ele geçirildi, 50 milyon TL taşınır taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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