TMSF Heyeti, GAİN Medya'ya geldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'kara para aklama' soruşturması kapsamında GAİN Medya'ya operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, GAİN Medya Anonim Şirketi ve Anahat Holding Anonim Şirketi'ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandı. Jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından GAİN Medya'nın Beyoğlu'nda bulunan binasına TMSF yetkilileri ve avukatlardan oluşan bir heyet geldi. Heyet üyeleri, binaya giriş yaptı. - İSTANBUL