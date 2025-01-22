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Gabar Dağı'nda işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 2 yaralı

Gabar Dağı'nda işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 2 yaralı
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Şırnak'ın Gabar Dağı'nda petrol arama ve petrol üretim personellerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında 2 işçi hafif yaralandı.

Şırnak'ın Gabar Dağı'nda petrol arama ve petrol üretim personellerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında 2 işçi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Gabar Dağı'nda Şehit Aybuke Yalçın 20 nolu petrol üretim kuyusunun bulunduğu alanda, petrol arama ve sondaj personelinin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, bölgede bulunan personellerin müdahale etmesi ile birlikte söndürüldü. Yangında 2 personel hafifi şekilde yaralandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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