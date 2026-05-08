Altınları çalıp eşekle kaçan sanığa 9 yıl 7 ay hapis cezası

Kayseri'de forkliftle kuyumcu dükkanını soyan M.Ç., çaldığı 150 gram altınla eşekle kaçtı. Mahkeme, sanığı toplam 9 yıl 7 ay hapis cezasına mahkum etti.

Kayseri'de çaldığı forklifle kuyumcunun kepengini açarak altınları çalıp sonrasında da eşek ile kaçan sanık, 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta 9 Şubat 2026 tarihinde, çaldığı forkliftle kuyumcu dükkanının kepenk ve camlarını kırıp, 150 gram altını aldıktan sonra eşekle kaçan M.Ç., hakim karşısına çıktı. Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ç., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanının eve sakladığı altınların yerini neden polislere kendisinin değil de babasının söylediğini sorması üzerine M.Ç., "Polislerle gidip altınların yerini göstermeye utandım. Babama ahırdaki kuşların yuvasını işaret ettim. Babama 'taka' deyince babam anladı altınların yerini. Babama söylemekteki amacım altınları polise teslim etmekti. Birkaç altının kaybolduğu söyleniyor ama ailemin durumu ortada" diye konuştu.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme; sanığa 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı' suçundan 7 yıl 6 ay, 'mala zarar verme' suçundan 10 ay, 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 9 yıl 7 ay hapis cezası verdi. - KAYSERİ

