Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçeli Taraftar Grubuna Gözaltı: Lideri ve 7 Kişi Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçeli Genç Fenerbahçeliler Derneği'nin lideri ve beraberindeki 7 kişi, İstanbul polisi tarafından gasp, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Operasyon, sosyal medyada yayımlanan bir video sonrası gerçekleştirildi.

Fenerbahçeli taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler Derneği'nin (GFB) lideri ve beraberindeki 7 kişi, İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Zanlıların gözaltına alınma gerekçeleri, 'gasp', 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' olarak gösterildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derneğin başındaki tribün lideri C.G. ve beraberindeki 7 kişinin, sosyal medyada yaydığı video sonrası harekete geçti. Yapılan tespitlerin ardından 7 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki yerleşkesinde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen 7 kişi, sorguya alındı. Zanlıların, gözaltına alınan kişilerden tribün lideri C.G.'nin fotoğrafıyla dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit ettikleri, aracına el koyup cep telefonlarını aldıkları ileri sürüldü. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin polisteki ifade işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ekim ayı enflasyonu yıllık yüzde 48,58 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor

Asgari ücret, memur ve emeklinin zam farkı belli oldu

 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

3 belediyeye kayyum atandı
3 belediyeye kayyum atanması sonrası Mansur Yavaş'tan sürpriz çıkış

3 belediyeye kayyum atanması sonrası Yavaş'tan sürpriz çıkış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Cem Gölbaşı gözaltına mı alındı? Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı? Az önce deprem mi oldu? 4 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları! Bugün UEFA maçı var mı? Şirin Elmas Hanilçi olayı nedir? Şirin'i kim öldürdü? Masterchef 4 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te dün akşam kim gitti, eleme adayları kim? TÜİK EKİM AYI RAPORLARI! Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranı kaç oldu? 2024 aylık enflasyon oranı kaç oldu? KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA KASIM | Kira artış oranı yüzde kaç olacak? Kira zammı ne kadar? KASIM KİRA ARTIŞ ORANI 2024: Kira zammı ne kadar olacak? TEFE - TÜFE oranları ev/iş yeri kira zammı hesaplama ENFLASYON ARTTI MI? TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç arttı, ne kadar? Serkan Özcan kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Serkan Özcan kaç yaşında, nereli? Serkan Özcan biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.