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Fenerbahçe otobüs saldırısında 5 şüpheli için 39 kişiyi öldürmeye teşebbüsten ceza istendi

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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. İddianamede 5 şüpheli hakkında 39 kişiyi öldürmeye teşebbüsten ceza istendi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse yönelik 4 Nisan 2015'te gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. 5 şüpheli hakkında 39 kişiyi öldürmeye teşebbüsten ceza istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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