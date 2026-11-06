Fenerbahçe otobüs saldırısında 5 şüpheli için 39 kişiyi öldürmeye teşebbüsten ceza istendi

Fenerbahçe otobüs saldırısında 5 şüpheli için 39 kişiyi öldürmeye teşebbüsten ceza istendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. İddianamede 5 şüpheli hakkında 39 kişiyi öldürmeye teşebbüsten ceza istendi.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse yönelik 4 Nisan 2015'te gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. 5 şüpheli hakkında 39 kişiyi öldürmeye teşebbüsten ceza istendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı