Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen turistlere 59 bin liralık fatura

İstanbul'a Fenerbahçe maçını izlemek amacıyla gelen 4 Alman turist, maç öncesi Galata'da akşam yemeği için bir balık restoranına gitti. İddiaya göre turistler, bir taksici tarafından yönlendirildikleri restoranda sipariş ettikleri deniz ürünlerinin ardından dudak uçuklatan bir hesapla karşılaştı.

59 BİN LİRALIK HESAP GELDİ

Restoran tarafından düzenlenen 24 Ekim 2025 tarihli fişte; 6 istiridye, 1.5 kilogram levrek, 1.5 kilogram çupra, 2 kilogram lagos, bir ordövr tabağı, 6 porsiyon tereyağlı jumbo karides, çeşitli alkollü içecekler ve kuver ücreti yer aldı. Toplam tutarın ise 59 bin TL olduğu görüldü.

FİŞİN ALTINDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Fişin alt kısmında yer alan "Service is not included" (servis ücreti dahil değildir) ibaresi ise dikkat çekti. Olayın ardından restoran yetkilileri iddialara itiraz ederken, turistlerin paylaştığı fotoğraflar ve restoran tarafından düzenlenen fiş büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yetkililer, turizme zarar veren bu tür olayların önüne geçilmesi gerektiğini belirterek denetim çağrısında bulundu.