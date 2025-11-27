Fatsa'da Kuyumcu Soygunu: Özel Harekat Polisi Tutuklandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde kuyumcuyu soyan özel harekat polisi C.Y., yakalanarak tutuklandı. Olayda 170 altın bilezik çalındı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde silahla girdiği kuyumcudaki çalışanı etkisiz hale getirip 170 adet altın bilezik çalarak kayıplara karışan ve Diyarbakır'da yakalanan özel harekat polisi sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Fatsa ilçesi Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz Kuyumculuk isimli iş yerinde 25 Kasım'da meydana gelen olayda silahlı bir soyguncu, iş yeri çalışanını bağlayıp 170 adet altın bileziği çaldıktan sonra kayıplara karışmıştı.
Zanlının, Diyarbakır'da özel harekat polisi olarak görev yapan C.Y. (28) olduğunu tespit edilmesinin ardından zanlı Diyarbakır'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen C.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU