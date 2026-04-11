Haberler

Fatih'te sahte altın imalatına operasyon: 1 kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te, pirinçten sahte altın üreterek tanınmış firmaların mühürlerini kullanarak satış yapan bir şüpheli gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada 472 sahte altın ile çok sayıda bilezik ele geçirildi. Şüpheli, dolandırıcılık iddialarıyla adliyeye sevk edildi.

Fatih'te bir iş hanında kurduğu atölyede pirinçten ürettiği sahte altınları, tanınmış altın üreten firmaların mühürlerini vurarak pazarladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş, 472 sahte altın ile çok sayıda sahte bilezik ele geçirildi. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği' ekipleri kendilerine gelen bir ihbarı değerlendirerek Fatih ilçesi Taştekneler sokakta bulunan bir adresi takibe aldı. İş yerinin kapalı olduğu tespit edilirken, pusu kuran polisler bir süre sonra iş yerini açan Yüksel A.'yı gözaltına aldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri iş yerinde yaptıkları aramada çok sayıda sahte altın ele geçirdi. 1 gramdan 10 grama kadar paketlenmiş bir halde bulunan altınların üzerinde, tanınmış altın firmalarının logolarının bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri içerde yaptıkları aramada çeşitli gramajlarda 472 paketlenmiş sahte altın, çok sayıda bilezik ele geçirdi. Soruşturma sırasında şüphelinin pirinç kullanarak sahte altınları imal ettiği daha sonra tanınmış altın üreticilerinin logolarının bulunduğu kutularla paketlediği tespit edildi. Şüphelinin gramajı ağır olan altınları ve bilezik gibi ziynet eşyalarını altın suyuna batırarak, kuyumcularda yapılan mihenk taşıyla kontrol işleminden geçmesini sağladığı öğrenildi. Sahte altınları kuyumculara gerçek altın gibi pazarladığı ve bu yolla milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

