Fatih'te otomobili alevlere teslim oldu, araç sahibi 'kundaklama' iddiasında bulundu

İstanbul Fatih'te park halindeki araç bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil tamircisi Nuri Taşdelen aracının kundaklanarak yandığını iddia etti.

Olay 1 ay önce Fatih Ayvansaray Mahallesi Sultan Çeşmesi Caddesinde bulunan bir oto tamircisinde meydana geldi. İddiaya göre tamirci Nuri Taşdelen'e ait 57 HD 744 plakalı otomobil, gece saatlerinde bir anda yanmaya başladı. Aracın yandığı esnada evde olan Nuri Taşdelen, hemen durumu polis ve itfaiye ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Otomobilinde herhangi bir sorun olmadığını söyleyen Nuri Taşdelen, yangının kundaklama sebebiyle çıktığını iddia etti. Otomobil sahibini 200 bin lira değerindeki araçta 120 bin liralık masraf oluştuğunu belirterek sorumluların yakalanmasını istedi.

"Arabada hiçbir şey yoktu"

Otomobilinde küçük sorunlar olduğunu söyleyen Taşdelen, araçta yangın çıkacak kadar hasar olmadığını söyledi.

Nuri Taşdelen, "1 ay önce evin önüne arabayı saat 20.30'da evin önüne bıraktık. Saat 23.30-00.00 civarı araba kendi kendine yandı dediler. Polisler kamera kaydını aldı, bilmiyorum gece arabayı yakmışlar. Araba 8 senedir bende herhangi bir sorunu yoktu. Ufak tefek sesi vardı, araba da hiçbir şey yoktu. Sonra kamera kaydını polis aldı. 2 saat önce Topçular'a gittim, geldim hiçbir sorunu yoktu. Arabanın altından tutuştuğunu kamera çekmiş, 'Onu inceleyeceğiz' dedi. Bir kriminal rapora gidecek, bilmem ne dedi. Bu araba 200 bin lira değerinde arabada 120 bin lira masraf var" şeklinde konuştu. Nuri Taşdelen, aracını kundaklayanların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı