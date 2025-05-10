Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz

PKK kendini ne zaman feshedecek? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Korkulan olmadı! Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes
Çanakkale'de yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza: 8 ölü

Yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada can pazarı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var

Fatih'te Dalgınlıkla Çöpe Atılan 200 Bin Dolar Değerindeki Pırlanta Halka Mesele Oldu

Fatih'te Dalgınlıkla Çöpe Atılan 200 Bin Dolar Değerindeki Pırlanta Halka Mesele Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te kuyumcu çalışanı, dalgınlıkla içinde 200 bin dolar değerinde pırlanta olan poşeti çöpe attı. Poşeti çöpten alarak uzaklaşan kağıt toplayıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih'te kuyumcu çalışanı içinde 200 bin dolar değerinde pırlanta olan poşeti dalgınlıkla çöpe attı. Çöpte pırlanta olan poşeti alarak uzaklaşan kağıt toplayıcısı polis ekipleri tarafından yakalandı. Pırlanta dolu poşetin çöpe atıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Mayıs'ta Fatih Molla Fenari Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu çalışanı içinde 200 bin dolar değerinde pırlanta dolu poşeti dalgınlıkla çöpe bıraktı. Daha sonra çöpün yanından geçen kağıt toplayıcısı, pırlanta dolu poşeti alarak uzaklaştı. Poşetin olmadığını fark eden kuyumcu yetkilileri, durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine çöp kutusu civarındaki kameraları inceleyen polis ekipleri, kağıt toplayıcısını tespit etti.

Kağıt toplayıcısı yakalandı

Çalışmaların sonucunda kağıt toplayıcısı A.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, poşeti aldığını itiraf etti. Konu ile ilgili yakalanan kağıt toplayıcısı hakkında "Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçirilmiş Eşya Üzerinde Tasarruf" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi
Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.