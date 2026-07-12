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Fatih'te kuyumcuyu "Dubai'de ticaret yapacağız" vaadiyle dolandıran 3 şahıs kamerada

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Fatih'te kendisini Dubai'de kuyumcu olarak tanıtıp bir vatandaşın 2,5 kilogram işlenmiş altınını alarak dolandıran şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Fatih'te kendisini Dubai'de kuyumcu olarak tanıtıp ticaret vaadiyle bir vatandaşı 2,5 kilogram işlenmiş altınını alarak dolandıran şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin altınları bir pakete aktardığı anlar yer aldı.

Olay, 8 Haziran tarihinde Fatih ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı bir telefon numarası üzerinden kendisini Dubai'de kuyumcu olarak tanıtan şüpheli, ticaret yapma vaadiyle bir vatandaşı ikna etti. Şüpheliler, mağdurdan yaklaşık 2,5 kilogram işlenmiş altını elden teslim aldıktan sonra kayıplara karıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen saha ve teknik çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Çalışmalar kapsamında, farklı bir isim kullanarak altınları teslim aldığı belirlenen ve 9 suç kaydı olan A.E.K. ile suç ortakları A.Ö. ve M.N. düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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