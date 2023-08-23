Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Tehlikeli Motosiklet Sürüşü

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde uzun süre tek tekerlek üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Dakikalarca tek tekerlek üzerinde giden ve araçların arasında şerit değiştiren sürücünün tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde uzun süre tek tekerlek üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Dakikalarca tek tekerlek üzerinde giden ve araçların arasında şerit değiştiren sürücünün tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gece saatlerinde meydana geldi. Köprüye giren plakasız 2 motosiklet Edirne istikametine hızla ilerlerken, motosiklet sürücülerinden biri tek tekerlek üzerinde tehlikeli hareketler yaptı. Trafikteki diğer araçlara aldırış etmeden ilerleyen motosiklet sürücüsü, tek tekerlek üzerinde araçların arasından geçerek hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli hareketler kamera görüntülerine yansıdı.