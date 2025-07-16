Fal Bakma Uygulamalarının Kurucusuna Gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Faladdin' ve 'Binnaz' isimli mobil uygulamaların kurucusu Sertaç Taşdelen'in banka hesaplarına el koydu ve hakkında gözaltı kararı çıkardı. Taşdelen'e, fal bakma ve suç gelirlerini yurt dışına çıkarmak suçlamaları yöneltiliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil uygulamalar ile internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen'in banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konularak, hakkında gözaltı kararı verildi. Taşdelen'e fal bakmak ve bu amaçla bilişim sistemi kurarak gelir elde edip, suç gelirlerini yurt dışına çıkarmak suçlamaları yöneltiliyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa