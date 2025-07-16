Fal Bakma Uygulamalarının Kurucusuna Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Faladdin' ve 'Binnaz' isimli mobil uygulamaların kurucusu Sertaç Taşdelen'in banka hesaplarına el koydu ve hakkında gözaltı kararı çıkardı. Taşdelen'e, fal bakma ve suç gelirlerini yurt dışına çıkarmak suçlamaları yöneltiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil uygulamalar ile internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen'in banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konularak, hakkında gözaltı kararı verildi. Taşdelen'e fal bakmak ve bu amaçla bilişim sistemi kurarak gelir elde edip, suç gelirlerini yurt dışına çıkarmak suçlamaları yöneltiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları

İşte vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son anları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt

Putin'den Trump'ın tehdidine olay yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.