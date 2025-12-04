Pakistan'da yangın çıkan fabrika binası çöktü

Pakistan'da yangın çıkan fabrikası binası, alevlerin kontrol altına alınmaması nedeniyle çöktü.

Pakistan'ın Karaçi kentinde tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binaya yayılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Fabrikanın bulunduğu bölge güvenlik amaçlı tahliye edildi. Yangına müdahale sırasında 6 itfaiye eri yaralanırken, yangın uzun uğraşlara rağmen kontrol altına alınmadı. Alevlere teslim olan fabrika binası bir süre sonra çöktü. Fabrikanın bulunduğu bölge güvenlik amaçlı tahliye edildi.

İtfaiye Şefi Humayun Khan, yaptığı açıklamada, yerel saatle 15.30 sıralarında bildirilen yangının, fabrikada depolanan büyük miktarda kumaş nedeniyle kontrol altına alınmasının zor olduğunu söyledi. Yangının çıkış neden henüz bilinmezken, müdahale devam ediyor. - KARAÇİ