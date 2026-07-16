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Ankara'da kuyumcu soyguncusu yakalandı

Ankara'da kuyumcu soyguncusu yakalandı
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde silahla girdiği kuyumcuyu soyan şahıs, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde silahla girdiği kuyumcuyu soyan şahıs, kısa sürede yakalandı.

Olay, Piyade Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde elindeki silahla müşteri kılığında kuyumcu dükkanına giren bir şahıs kuyumcuyu soydu. Şahıs yanında bir miktar altınla kaçarken, dükkan sahibi ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu zanlı kısa sürede yakalandı. Kuyumcunun şikayetçi olması üzerine yakalanan şahıs gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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