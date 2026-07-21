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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Görgün'den TEI açıklaması: "Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor"

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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Eskişehir'deki TEI yerleşkesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini, can kaybı olmadığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Eskişehir TEI yerleşkemizin imalat bölümünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eskişehir TEI yerleşkemizin imalat bölümünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Üzücü hadiseye dair gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak olup resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemelidir. TEI ve savunma sanayii ailemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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