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Bahis operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

Bahis operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir merkezli düzenlenen siber suçlar operasyonunda, 2,3 milyar lira işlem hacmine sahip yasa dışı bahis oynattığı ve suçtan kaynaklanan geliri akladığı iddiasıyla yakalanan 16 şüpheliden 15'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Eskişehir merkezli bahis operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir merkezli düzenlenen siber suçlar operasyonunda, toplamda 2,3 milyar lira işlem hacmine sahip yasa dışı bahis oynattığı ve suçtan kaynaklanan geliri akladığı iddiası ile yakalanan 16 şüpheliden 15'i, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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