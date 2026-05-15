Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 158 bin TL idari para cezası kesildi

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Nisan ayı boyunca denetimler yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 68 firmada 2 bin 620 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 158 bin 920 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 17 firmada 85 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

