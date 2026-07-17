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Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 127 bin TL ceza yazıldı

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Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri 10-16 Temmuz tarihlerinde yaptığı denetimlerde 48 firmada 2 bin 42 ürünü kontrol etti. Aykırılıklar için 127 bin 136 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışı şüphesiyle 19 firmadaki 95 ürün raporu Bakanlığa gönderildi.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son bir hafta içerisindeki denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 127 bin 136 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 10-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında denetimler yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 48 firmada 2 bin 42 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 127 bin 136 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 19 firmada 95 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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