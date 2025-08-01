Eskişehir'de Temmuz Ayında 1.4 Milyon TL İdari Ceza Uygulandı

Eskişehir'de Temmuz Ayında 1.4 Milyon TL İdari Ceza Uygulandı
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Eskişehir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, toplam 1 milyon 399 bin 372 TL idari para cezası uygulandı. 231 firmada yapılan denetimler sonucunda haksız fiyat artışı tespit edildi.

Eskişehir Valiliği tarafından açıklanan temmuz ayı Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde toplam 1 milyon 399 bin 372 TL idari para cezası uygulandı.

Temmuz ayında Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerince Eskişehir'in merkez ve ilçelerinde Tüketicinin Korunması Kanunu çerçevesinde fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı gibi konularda 231 firmada 6 bin 772 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 68 firmada 340 ürün denetlendi. Denetimler sonucunda il müdürlüğü tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 1 milyon 399 bin 372 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca haksız fiyat artışı konusunda yapılan denetimlerde ise kanun içerisinde değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki haksız fiyat değerlendirme kuruluna gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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