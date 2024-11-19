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Eskişehir'de Spor Salonu İnşaatında 15 Metre Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Spor Salonu İnşaatında 15 Metre Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
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Anadolu Üniversitesi'nde inşaatı devam eden spor salonunda meydana gelen kazada, 35 yaşındaki işçi Recep Özer vinçle 15 metre yükseğe çıkarken vincin kabin kısmının kırılması sonucu düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Eskişehir'de spor salonu inşaatında 15 metre yüksekten düşen 35 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde inşaatı süren spor salonunda çalışan işçilerden Recep Özer vinçle yaklaşık 15 metre yüksekliğe çıktı. Vincin kabin kısmının kırılması sonucu yere düşen işçiyi fark eden eden çevredekiler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Recep Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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