22 büyükbaş alıp, 2 milyon liraya yakın sahte para veren şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Eskişehir'de bir vatandaşa 22 büyükbaş hayvan satışı sırasında 1 milyon 940 bin TL değerinde sahte para veren şüpheli, jandarma tarafından Ankara'da yakalandı. Olay sonrasında sahte banknotlar piyasaya süren şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Odunpazarı ilçesinde ikamet eden bir vatandaş büyükbaş hayvan alım satımı esnasında tanımadığı bir şahıs tarafından kendisine verilen nakit paraların sahte olduğunu beyan ederek jandarma ekiplerine müracaatta bulundu. Olayla ilgili yapılan incelemelerde, değeri 1 milyon 940 bin TL olan sahte banknotları piyasaya süren şüpheliler ve olayda kullanılan araç Ankara'nın Sincan ilçesinde jandarma ekiplerince tespit edildi. Jandarma tarafından 22 adet büyükbaş hayvan sahibine teslim edilerek şüpheli şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
