Sahte bilezikleri gerçek altınla takas etmek isteyen şüpheliye ev hapsi cezası verildi

Eskişehir'de bir kuyumcuda sahte bilezikleri gerçek altınla takas etmeye çalışan şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Özgen Ç. isimli zanlı, dolandırıcılık suçlamasıyla ev hapsi cezası aldı.

Eskişehir'de kuyumcuda sahte bilezikleri gerçeği ile takas etmek isterken polis tarafından yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

Dün sabah saatlerinde şehir dışından Eskişehir'e gelen Özgen Ç. isimli şahıs, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İnci Sokak'ta bulunan bir kuyumcuya girerek, elindeki 58.09 gram sahte bilezikleri verip, 24 ayar altın almak istediğini kuyumcu çalışanlarına bildirmişti. Fakat kuyumcudaki yetkililer, 343 bin TL değerinde olarak hesapladıkları altının sahte olduğunu tespit edip, durumu polise haber verdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Özgen Ç., işlemlerinin ardından dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi. Müştekilerin şüpheliden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından Özgen Ç. ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Burada kararını açıklayan mahkeme, Özgen Ç.'ye ev hapsi cezası verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
