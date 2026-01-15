Haberler

Sahte altını bozdurmaya çalışırken yakayı ele verdi

Sahte altını bozdurmaya çalışırken yakayı ele verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de sahte altınını bozdurmaya çalışan Ö.Ç. isimli şüpheli, kuyumcu çalışanlarının dikkati sayesinde yakalandı. Şahsın kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Eskişehir'de sahte altını bozdurmak isteyen ve kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli, tezgahtarların dikkati sayesinde yakalandı.

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İnci Sokak'ta bulunan bir kuyumcuya giren Ö.Ç. isimli şahıs, elindeki 58.09 gram sahte altını bozdurmak istedi. Kuyumcudaki yetkililer bahse konu altınların toplam piyasa değerinin 343 bin TL olduğunu hesaplayıp Ö.Ç.'ye bilgi verdi. Daha sonra kuyumcudaki tezgahtarlar, incelemelerinde altınların sahte olduğunu fark etti. Zaman kaybetmeden polise haber veren kuyumcu çalışanları şüpheli şahsı polise teslim etti. Polis ekipleri tarafından kelepçelenen şahıs karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.Ç.'nin kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü

Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Türkiye'nin gündemine oturan voleybolcu Derya Çayırgan hakkında bomba detay

"İmamoğlu'nun sevgilisi" denilen voleybolcu hakkında bomba detay
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti

Terör gazisi intihar etti! Seçtiği yer de veda mesajı da yürek yaktı
Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü

Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu

Tüm dünya onu konuşuyordu! Akıbeti belli oldu