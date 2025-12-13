Haberler

Marketten alkollü içecek çalan şahıs kameraya yakalandı

Eskişehir'de bir şahıs, marketten 1350 TL değerindeki alkollü içeceği cebine atarak parasını ödemeden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı, işletme sahibi hırsızlıkla ilgili şikayette bulunacak.

Eskişehir'de bir şahsın girdiği markette bin 350 TL değerindeki alkollü içecek şişesini cebine atıp parasını ödemeden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; müşteri olarak markete giren bir erkek şahıs, içerideki kalabalığı fırsat bilerek bin 350 TL değerindeki alkollü içecek şişesini cebine attı. Ardından hiçbir şey olmamış gibi davranan şahıs, parayı ödemeden soğukkanlı bir şekilde işletmeden. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı. Durumu sonradan fark eden işletme sahibinin yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili şikayetçi olacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
